18-Jähriger steigt im Dunkeln aus Auto: schwer verletzt

Ankum. Ein 18-Jähriger ist im Landkreis Osnabrück von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden, als er aus einem Wagen stieg. Eine 77 Jahre alte Fahrerin hatte den jungen Mann nach ersten Erkenntnissen im Dunkeln nicht gesehen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie blieb unverletzt. Der 18-Jährige schwebe in Lebensgefahr, er sei alkoholisiert gewesen. Der Fahrer des Autos, aus dem der Mann am Mittwochabend gestiegen war, erlitt einen Schock.