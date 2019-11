Dieb schlägt Ladendetektiv bewusstlos und kommt in U-Haft

Bremen. Auf der Flucht aus einem Elektromarkt hat ein Dieb in Bremen einen Ladendetektiv mit der Faust ins Gesicht geschlagen und lebensgefährlich verletzt. Der 48-Jährige stürzte, schlug mit dem Hinterkopf auf und verlor das Bewusstsein. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde das Opfer in ein Krankenhaus gebracht. Der 22-jährige Dieb konnte nach der Attacke am Dienstagmittag zunächst weiter flüchten, wurde aber wenig später gestellt. In seinem Rucksack fanden die Beamten Kopfhörer, die er zuvor aus dem Markt gestohlen hatte. Der junge Mann kam in Untersuchungshaft.