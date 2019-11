Hartz-IV-Urteil betrifft Hunderttausende Niedersachsen

Hannover. Die Entschärfung der Hartz-IV-Sanktionen betrifft rund 437 000 Empfänger von Arbeitslosengeld-II in Niedersachsen und Bremen. In Niedersachsen sind knapp 370 000 Menschen betroffen, in Bremen knapp 68 000. Das teilte die niedersächsische Arbeitsagentur am Mittwoch mit.

Für die Betroffenen gilt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Dienstag, wonach Leistungskürzungen von 60 Prozent und mehr unzumutbar sind. In Niedersachsen und Bremen waren im ersten Halbjahr 2019 rund 44 000 Sanktionen ausgesprochen worden, die meisten davon wegen Meldeversäumnissen. Diese sind lediglich mit einer Leistungskürzung von 10 Prozent belegt.

Jede zehnte Geldkürzung geht aber auch darauf zurück, dass sich die Betroffenen geweigert haben, eine angebotene Stelle anzutreten oder eine Ausbildung oder Bildungsmaßnahme abgebrochen haben. Hier stehen beim Erstverstoß schon 30 Prozent auf dem Spiel, beim zweiten Mal in einem Jahr waren es bisher 60 Prozent. Allerdings waren von diesen massiven Eingriffen laut Arbeitsagentur nur wenige Hartz-IV-Empfänger in Niedersachsen und Bremen betroffen.

Der Hartz-IV-Regelsatz liegt für alleinlebende Erwachsene bei 424 Euro (432 Euro ab 2020). Wer von Kürzungen betroffen ist, erhält für drei Monate weniger Geld.