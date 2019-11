Mann sticht in Bäckerei auf getrennt lebende Ehefrau ein

Delmenhorst. Ein Mann hat seine von ihm getrennt lebende Ehefrau in Delmenhorst mit einem Messer schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen kam der 45-Jährige am Mittwoch in die Bäckerei, in der seine Frau arbeitet, und begann ein Streitgespräch mit ihr, wie die Polizei mitteilte. Im Laufe des Streits stach er mit einem Messer auf sie ein. Als Zeugen eingriffen, ließ der Mann von ihr ab. Der 45-Jährige konnte überwältigt werden, Polizisten nahmen ihn in der Bäckerei fest. Die schwer verletzte Frau kam ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt gegen den 45-Jährigen wegen eines versuchten Tötungsdelikts.