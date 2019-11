Auffahrunfall auf der A28: Fahrbahn halbseitig gesperrt

Oldenburg. Die A28 in Richtung Bremen ist bei Oldenburg zwischen den Anschlussstellen Marschweg und Kreyenbrück wegen eines Auffahrunfalls halbseitig gesperrt. Gegen 7.30 Uhr sei ein Lastwagen auf ein Stauende aufgefahren, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Insgesamt seien mindestens sieben Fahrzeuge beteiligt, zwei Personen seien in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nahezu zeitgleich sei auf der Gegenfahrbahn in Richtungen Emden/Leer in Höhe der Anschlussstelle Eversten ein brennendes Fahrzeug gemeldet worden. Der Motorbrand sei zwar bereits gelöscht worden, die Fahrbahn in Richtung Emden/Leer sei allerdings zunächst halbseitig gesperrt.