Nach Aus in Hannover: Slomka will als Trainer weiterarbeiten

Hannover. Trotz des vorzeitigen Endes seiner zweiten Amtszeit bei Hannover 96 denkt Mirko Slomka noch nicht an das Ende seiner Trainerkarriere. "Ich war, bin und bleibe leidenschaftlich gerne Trainer und in meinem Alter ist der Ruhestand noch sehr weit weg", sagte Slomka in einem Interview der "Bild"-Zeitung (Dienstag).

Hannover hatte sich am Sonntag nach nur vier Monaten von dem 52 Jahre alten Coach getrennt. Der Erstliga-Absteiger belegt in der 2. Fußball-Bundesliga nach zwölf Spielen nur Platz 13. Daheim haben die Niedersachsen noch keine Partie gewonnen.

Slomka war bereits von 2010 bis 2013 in Hannover tätig gewesen und hatte den Club zwei Mal in die Europa League geführt. In seiner zweiten Amtszeit blieb Slomka, der in der Bundesliga zudem den FC Schalke 04 und den Hamburger SV trainierte, aber erfolglos. Slomka machte dafür in der "Bild" vor allem die späte Zusammenstellung des Kaders verantwortlich. Einen Nachfolger für Slomka hat Hannover bislang noch nicht gefunden.