Anklage wegen Korruption: Prozess gegen Ex-Chefarzt beginnt

Aurich. Nach einem Skandal um defekte Bandscheibenprothesen muss sich von Dienstag an (10.00 Uhr) ein 55 Jahre alter Mediziner vor dem Landgericht Aurich verantworten. Der fristlos entlassene Leiter der Wirbelsäulenchirurgie am Klinikum Leer ist in 74 Fällen angeklagt. Dabei geht es um Vorteilsannahme und Bestechlichkeit in besonders schwerem Fall, der Mann soll von einer Vertriebsgesellschaft für Medizinprodukte Provisionszahlungen bekommen haben. Einer weiteren Angeklagten wird in 15 Fällen Bestechung in besonders schwerem Fall vorgeworfen. Ein zweiter Prozess gegen den Arzt wegen Körperverletzung in 59 Fällen steht noch aus. Denn viele eingesetzte Implantate hatten sich als schadhaft erwiesen. Viele Patienten mussten darauf erneut operiert werden.