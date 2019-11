Grizzlys Wolfsburg verpflichten Kanadier Lessio

Wolfsburg. Eishockey-Erstligist Grizzlys Wolfsburg hat Stürmer Lucas Lessio verpflichtet. Der 26 Jahre alte Kanadier erhält einen Vertrag bis zum Saisonende. Das teilte der Verein aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) am Montag mit. Lessio spielte zuletzt in der tschechischen Extraliga bei HK Hradec Kralove. Zuvor stand er bei Medvescak Zagreb, Dinamo Riga und Kunlun Red Star unter Vertrag. Davor war er in Nordamerika in der NHL (41 Spiele, 3 Tore) sowie der AHL (173 Spiele, 55 Tore) aktiv.

"Er ist ein bulliger Powerforward, der auf beiden Flügeln eingesetzt werden kann. Er ist läuferisch sehr gut und verfügt darüber hinaus über einen sehr guten Schuss", sagte Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf. Lessio soll Mike Sislo ersetzen, der seine Karriere vorzeitig beendet hat.