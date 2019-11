Niedersachsens Steuerplus wächst weniger als erwartet

Hannover. Das Land Niedersachsen muss sich auf einen geringeren Anstieg seiner Steuereinnahmen einstellen als für die kommenden Jahre ursprünglich geplant. Für 2020 bis 2023 fallen die erwarteten Steuereinnahmen um zusammengerechnet 1,37 Milliarden Euro geringer aus, wie Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) am Montag in Hannover sagte. Nachdem das Land im Mai bereits Einnahmeausfälle von 844 Millionen Euro prognostiziert hatte, geht Hilbers nach der Herbst-Steuerschätzung des Bundes von weiteren Mindereinnahmen in Höhe von rund 525 Millionen Euro in den nächsten vier Jahren aus. Zentrale politische Vorhaben seien aber nicht in Gefahr, sagte er.

"Wir müssen die Wachstumskurve etwas nach unten korrigieren, wir sind aber weiter im Wachstum und können gute Politik für Niedersachsen machen", sagte der Minister. Für 2019 wird mit einem noch höheren Plus bei den Steuereinnahmen kalkuliert als im Mai prognostiziert. Demnach streicht das Land im laufenden Jahr 420 Millionen Euro mehr Steuern ein als ursprünglich geplant. Nach der Vorstellung des Finanzministers können die Zusatzeinnahmen sowohl für Investitionen und Vorsorge als auch für den Schuldenabbau genutzt werden.