Landesarmutskonferenz fordert 100 000 neue Sozialwohnungen

Hannover. Im Kampf gegen steigende Mieten und Wohnungsmangel dringt die Landesarmutskonferenz auf eine stärkere Förderung des sozialen Wohnungsbaus. "Der Bestand an Sozialwohnungen muss um mindestens 100 000 angehoben werden", sagte Sprecherin Meike Janßen am Montag in Hannover. Dafür forderte die Armutskonferenz auch, eine Landeswohnungsbaugesellschaft einzurichten. Das Land Niedersachsen müsse sich stärker selbst im Wohnungsbau engagieren und dürfe die Verantwortung nicht auf die Kommunen abwälzen.

Die Ankündigung der Landesregierung, bis 2030 rund 40 000 neue Sozialwohnungen schaffen zu wollen, sei "viel zu unambitioniert", sagte Lars Niggemeyer, ebenfalls Sprecher der Landesarmutskonferenz. Allein bis 2025 fielen mehr als 50 000 Wohnungen aus der Sozialbindung und könnten dann wieder zu ortsüblichen Mieten vergeben werden. Es werde also mehr sozialer Wohnraum wegfallen als gefördert werden soll. Die Armutskonferenz sprach sich deswegen dafür aus, neu geschaffene Sozialwohnungen dauerhaft an einen Preis zu binden.

Der Bestand an Sozialwohnungen geht in Niedersachsen seit Jahren stetig zurück. Waren es 2012 noch fast 100 000 Wohnungen, lag ihre Zahl 2019 nur noch bei rund 75 000.