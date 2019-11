Autofahrer übersieht Stauende: sechs Verletzte auf A28

Neuenkruge. Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 28 sind sechs Menschen verletzt worden. Ein 55-Jähriger hatte an der Anschlussstelle Neuenkruge bei Oldenburg ein Stauende zu spät erkannt und war mit seinem Wagen trotz Vollbremsung auf ein stehendes Auto aufgefahren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das löste eine Kettenreaktion mit drei beteiligten Fahrzeugen aus, bei der am Sonntagabend insgesamt sechs Menschen verletzt wurden, darunter ein zwölfjähriges Mädchen.

Fast drei Stunden musste die Fahrbahn in Richtung Bremen vollgesperrt werden. In der Zeit wurden alle Autos an der Anschlussstelle Neuenkruge von der Autobahn abgeleitet. Gegen den 55-Jährigen wurden ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Der geschätzte Gesamtschaden beträgt laut Polizei knapp 11 000 Euro.