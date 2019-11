Bericht: Ali bewirbt sich um Vorsitz der Linksfraktion

Berlin. Die niedersächsische Linken-Abgeordnete Amira Mohamed Ali will Fraktionschefin im Bundestag und damit Nachfolgerin von Sahra Wagenknecht werden. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Montag) unter Berufung auf einen Brief Alis an die Fraktionsmitglieder. "Ich habe mich dazu entschieden, bei unserer Fraktionsvorstandswahl am 12. November für den Fraktionsvorsitz zu kandidieren", heißt es darin. Ali wird dem linken Flügel der Partei zugerechnet. Vorher hatte bereits die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Caren Lay ihre Kandidatur erklärt. Die Nachfolgerin Wagenknechts soll am 12. November gekürt werden. Die Wiederwahl des Co-Vorsitzenden Dietmar Bartsch gilt als sicher.

Ali wurde 1980 in Hamburg geboren, lebt nach eigenen Angaben seit vielen Jahren in Oldenburg, ist Rechtsanwältin und Sprecherin der Fraktion für Verbraucher- und Tierschutz. Sie sitzt erst seit 2017 im Bundestag.