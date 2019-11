Drogenhandel: 120 Polizisten durchsuchen Gebäude

Cuxhaven. 120 Polizisten haben bei Ermittlungen im Drogenmilieu zwölf Gebäude im Kreis Cuxhaven und in Hamburg durchsucht. Drei Männer im Alter zwischen 21 und 24 Jahren wurden wegen des Verdachts der Erpressung in Hemmoor und in Hamburg verhaftet, teilte die Polizei in Cuxhaven am Sonntag mit. Das Trio soll wenige Tage zuvor einen 22-Jährigen aus dem Raum Stade mit einer Waffe bedroht und misshandelt haben, um an Informationen zu Drogengeschäften zu kommen. Bei den Durchsuchungen wurden unter anderem mehrere Kilogramm Marihuana und diverse Beweismittel sichergestellt.