200 000 Euro zu viel Lohn erhalten: Putzfrau vor Gericht

Osnabrück. Ihr Arbeitgeber überwies ihr versehentlich mehr als 660 Mal so viel wie üblich - dennoch wollte eine Putzfrau das Geld nur zurückzahlen, wenn sie etwas davon behalten durfte. Dafür wurde die 27-Jährige im Mai wegen versuchter Erpressung zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt. Sie legte gegen das Urteil Berufung ein und steht deshalb am kommenden Donnerstag vor dem Landgericht Osnabrück. Den überhöhten Lohn von mehr als 200 000 Euro muss die Frau auch zurückzahlen - in einem Verfahren vor dem Arbeitsgericht hat sie dem zugestimmt. Zu dem Zeitpunkt soll sie allerdings schon rund 100 000 Euro beiseitegeschafft haben, wie der Sprecher des Landgerichts jüngst mitteilte.

Hintergrund der verschiedenen Gerichtsverfahren ist ein Missgeschick des Arbeitgebers. Eine Mitarbeiterin des Gebäudedienstleisters soll im Juni 2018 versehentlich die Personalnummer der Angeklagten in das Feld für den auszuzahlenden Lohn eingegeben haben. So erhielt die Putzfrau, die normalerweise pro Monat 340 Euro verdient, eine Summe von rund 225 000 Euro. Der Arbeitgeber bemerkte den Fehler schnell und forderte das Geld zurück. Die Frau soll aber die Rückzahlung verzögert und zur Bedingung gemacht haben, einen Teil davon behalten zu dürfen. Das wertete das Amtsgericht als versuchte Erpressung und verurteilte die Frau zu 120 Tagessätze zu je 10 Euro.

Die Berufungsverhandlung war ursprünglich für August geplant. Sie wurde verschoben, da die Angeklagte sich damals im Ausland aufhielt und nicht rechtzeitig geladen werden konnte. Für die Verhandlung sind keine Fortsetzungstermine geplant.