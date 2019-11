Strafverfolgung bei Vergewaltigungen sehr unterschiedlich

Hannover. Wie häufig Männer nach Vergewaltigungen verurteilt werden, unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland erheblich. Die Quote der Frauen, die nach ihrer Strafanzeige auch eine Verurteilung des Täters erleben, schwanke zwischen 3 und 21 Prozent, sagte der Kriminologe Christian Pfeiffer der Deutschen Presse-Agentur in Hannover.

So kamen in den Jahren 2014 bis 2016 in Sachsen 21,4 Verurteilte auf 100 Vergewaltigungsanzeigen, in Berlin waren es dagegen nur 3,4 Verurteilte. "Das ist ein Krisensymptom in Berlin. Wir vermuten, dass es an der Überlastung der Polizei liegt", sagte der frühere Leiter des Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN).

Die Hintergründe dieser Unterschiede soll ein neues Forschungsprojekt zur Strafverfolgung bei Vergewaltigungen klären, für das zunächst in Niedersachsen betroffene Frauen befragt und Akten analysiert werden.

In seinem neuen Buch "Gegen die Gewalt" beschäftigt sich der 75-jährige Pfeiffer darüber hinaus unter anderem mit dem Rückgang von Sexualmorden in Deutschland und der gestiegenen Kriminalitätsfurcht.