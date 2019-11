Angreifer verletzt Frau in Regionalzug

Bremen. Ein unbekannter Mann hat eine Frau in einem Regionalzug in Bremen zu Boden gestoßen und dabei verletzt. Bei der 46-Jährigen seien zwei Rippen gebrochen, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Die Tat ereignete sich demnach am Vorabend in einem Regionalzug aus Syke kurz vor dem Halt im Bremer Hauptbahnhof. Der 20 bis 30 Jahre alte Täter riss die Frau am Arm zu Boden. Sie geht davon aus, dass er sie auch getreten hat. Der Mann entkam unerkannt. Als die Frau in einem Krankenhaus untersucht wurde, wurden die Rippenbrüche festgestellt.