Zehn Landkreisen droht Tierärztemangel

Hannover. Der ärztlichen Versorgung von Tieren in Niedersachsen droht ein Engpass. In zehn Landkreisen könnte sich ein Tierärztemangel ergeben, heißt es in einer Antwort der Landesregierung in Hannover auf eine Anfrage der FDP. Betroffen seien Aurich, Cloppenburg, Cuxhaven, Diepholz, Lüneburg, Lüchow-Dannenberg, Nienburg, Rotenburg, Stade und Wittmund. "Bereits jetzt ist regionsgebunden ein Mangel an fachlich spezialisierten Tierärztinnen und Tierärzten zu verzeichnen", heißt es. So könne zum Beispiel die Nachfrage zu Groß- und Nutztieren vereinzelt nicht bedient werden, weil spezialisierter Nachwuchs in dem Bereich fehle.