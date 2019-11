Jüdische Gemeinden unterstützen Feiertag am 8. Mai 2020

Hannover. Die Jüdischen Gemeinden haben sich für eine Einführung des 8. Mai 2020 als einmaligen Feiertag in Niedersachsen starkgemacht. Die Grünen hatten einen entsprechenden Antrag bereits im März in den Landtag eingebracht, um im kommenden Frühjahr des 75. Jahrestags der Befreiung vom Nationalsozialismus zu gedenken. Der Landeschef der Jüdischen Gemeinden schrieb nun an den Innenausschuss, dass der Verband dem Antrag "mit großer Sympathie" zustimme. Bisher beschäftige sich keiner der niedersächsischen Feiertage mit dem Unrecht der Nationalsozialisten, obwohl vor der Einführung des 31. Oktober als Feiertag bereits darüber diskutiert worden sei, schrieb Fürst weiter. "Leider ist es dann zu der Einführung des Reformationstages als gesetzlicher Feiertag gekommen."

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen, Helge Limburg, sagte, der Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus sei es wert, zumindest am 75. Jahrestag gewürdigt zu werden: "Die Erinnerung an diesen Tag dient dann auch dazu, dem wachsenden Rechtsextremismus, Antisemitismus und Europafeindlichkeit entgegenzuwirken."

Ende März war der Grünen-Antrag im Landtag auf ein geteiltes Echo gestoßen. Berlin hingegen hat bereits beschlossen, den 8. Mai 2020 einmalig als Tag der Befreiung zu begehen.