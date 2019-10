Buxtehuder SV sieht sich im Pokal als Außenseiter

Buxtehude. Nach dem frühen Aus im EHF-Cup wollen die Handball-Frauen vom Buxtehuder SV zumindest im DHB-Pokal eine Runde weiterkommen. Allerdings sieht Trainer Dirk Leun seine Mannschaft vor dem Achtelfinal-Duell gegen die TuS Metzingen in der Halle Nord am Samstag (16 Uhr) in der Außenseiterrolle. So verlor der BSV die vergangenen fünf Pflichtspiele gegen die Gäste, der bislang letzte Triumph gelang indes im Pokalfinale 2017.

"Metzingen ist technisch gut und sie haben einen guten Angriff", sagte Leun, verwies aber auch auf eine vermeintliche Schwäche nach einigen Abgängen. "Sie haben in der Deckung viel Erfahrung verloren. Da sind sie angreifbar."

Allerdings muss auch Leun aufgrund von Verletzungen erzwungenermaßen Änderungen vornehmen. Nachdem Jessica Oldenburg (Schwangerschaft) und Annika Lott (Schulter-OP) bereits länger ausfallen, steht auch Liv Süchting nach ihrem Kreuzbandriss in den kommenden Monaten nicht zur Verfügung. Damit fällt der komplette linke Rückraum aus.

Stattdessen werden Mieke Düvel und Paulina Golla aus dem mittleren Rückraum nach links wechseln und die Lücke schließen. Zudem fehlt auch Torfrau Lea Rühter (Meniskus-OP) weiterhin. Leun hofft aber, dass die Aussicht auf das Final Four die Spielerinnen motiviert. "Das setzt manchmal zusätzliche Kräfte frei."