Start für neue Landräte und Bürgermeister in Niedersachsen

Osnabrück. In Niedersachsen treten zum 1. November zahlreiche neue Landräte und Oberbürgermeister ihr Amt an. Im Landkreis Osnabrück kommt es dabei zu einem besonderen Wechsel: Nach 73 Jahren geht das Amt des Landrats von der CDU auf die Grünen über. Anna Kebschull gewann in der Stichwahl. Sie ist die erste grüne Landrätin Deutschlands.

Insgesamt treten in Niedersachsen in zwölf Landkreisen neue Landräte an. Eine Abwahl des Amtsinhabers gab es in Osnabrück und im Landkreis Aurich, wo der SPD-Politiker Harm-Uwe Weber dem parteilosen Kandidaten Olaf Meinen unterlag, wie die Sprecherin des Niedersächsischen Landkreistages sagte. In den meisten Kreisen hatten die vorherigen Amtsinhaber nicht mehr kandidiert.

In einigen Städten treten ebenfalls neue Oberbürgermeister an - etwa Uwe Santjer (SPD) in Cuxhaven, Tim Kruithoff (parteilos) in Emden oder Carsten Feist (parteilos) in Wilhelmshaven.