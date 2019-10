Polizei erwischt drei Männer ohne Führerschein am Steuer

Goslar. Gleich mehrere Menschen sind in Goslar ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs gewesen. Drei Männer erwischte die Polizei bei einer Kontrolle auf der Bundesstraße 6 am Mittwochnachmittag ohne Fahrerlaubnis, wie ein Sprecher sagte. Demnach wurde zunächst ein 23-jähriger Autofahrer angehalten, der keinen Führerschein mit sich führte - und auch noch nie einen hatte. Weiterhin stoppten die Beamten einen 25-Jährigen, dessen Führerschein gefälscht war. Sein 25 Jahre alter Beifahrer zeigte eine falsche Fahrerlaubnis und dazu einen nicht echten Pass vor. Darüber hinaus ging den Beamten ein weiter Mann ins Netz, der ebenfalls ohne den nötigen Führerschein hinter dem Lenkrad saß und dazu Drogen konsumiert hatte. In seinem Kofferraum fanden die Beamten eine unbestimmte Menge Marihuana.