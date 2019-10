EWE Baskets Oldenburg holen Ex-Frankfurter Tyler Larson

Oldenburg. Die EWE Baskets Oldenburg haben auf die Doppelbelastung in Bundesliga und Europokal reagiert und ihren Kader noch einmal verstärkt. Vom französischen Club Boulazac wechselt Tyler Larson zu den Niedersachsen, wie der Club am Mittwoch mitteilte. Der 27 Jahre alte Amerikaner ist auf beiden Guard-Positionen einsetzbar. In der Bundesliga war er auch schon für die Fraport Skyliners Frankfurt aktiv.

"Wir hatten uns vor der Saison vorgenommen: Sollten wir feststellen, dass das Team ab einem gewissen Zeitpunkt noch nicht auf dem erforderlichen Niveau ist, dann würden wir reagieren. Zudem ist das auch eine zusätzliche Absicherung, um besser auf Ausfälle reagieren zu können", sagte der geschäftsführende Gesellschafter Hermann Schüller. Oldenburg hatte zuletzt in der Bundesliga in Gießen verloren und hinkt im Eurocup den Erwartungen hinterher.