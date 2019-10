Hannover 96 will gegen Sandhausen endlich einen Heimsieg

Hannover 96 will in der 2. Fußball-Bundesliga endlich den ersten Heimsieg feiern. Nach dem unnötigen 3:3 beim KSC in der vergangenen Woche soll es gegen den SV Sandhausen am Freitag (18.30 Uhr/Sky) mit einem Dreier klappen. "Wir müssen deutlich machen, dass wir den Sieg mehr wollen als Sandhausen", forderte Trainer Mirko Slomka am Mittwoch. Allerdings warnte er davor, den Gegner trotz der zuletzt nicht so guten Resultate zu unterschätzen. "Sandhausen ist ein sehr unangenehmer Gegner, der es vor allem in der Defensive sehr gut macht."

Im Vergleich zum Spiel in Karlsruhe muss Slomka seine Mannschaft umstellen, da Torwart Ron-Robert Zieler und Defensivstratege Waldemar Anton gesperrt fehlen. Für Zieler wird Michael Esser im Tor stehen, den Ersatz für Anton im defensiven Mittelfeld ließ Slomka noch offen. "Wir haben einige Möglichkeiten. Ich hoffe, dass ich die richtige treffe." Infrage kommen Marvin Bakalorz und Dennis Aogo. Für den Sturm meldete sich Marvin Ducksch trotz leichter Knieprobleme fit.