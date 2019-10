13-Jähriger an Raubüberfall auf Tankstelle beteiligt

Lingen. Nach dem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Lingen hat die Polizei einen 13 Jahre alten Jungen als Mittäter ermittelt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten in der vergangenen Woche zwei maskierte Täter in einer Tankstelle mit einem Schlagstock gedroht und Bargeld sowie Zigarettenschachteln erbeutet. Die Untersuchungen der Polizei führten zu einem 17-Jährigen Jugendlichen und dem 13-Jährigen. Der 17 Jahre alte Tatverdächtige wurde bereits einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Erst ab dem vollendeten 14. Lebensjahr können laut Gesetz Jugendliche für Straftaten belangt werden.