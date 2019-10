Mutter versteckt Waren für mehr als 1000 Euro im Kinderwagen

Celle. In ihrem Kinderwagen hat eine Mutter in Celle Waren im Wert von mehr als 1000 Euro versteckt und gestohlen. Ein Ladendetektiv beobachtete die Frau dabei und hielt sie vor dem Geschäft an, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nachdem der Diebstahl am Samstagmittag aufgeflogen war, erklärte die 37-Jährige, dass ihr Kind krank sei und dringend frische Luft gebraucht habe. Ausreichend Geld habe sie dabei. Dennoch leiteten die Polizisten ein Ermittlungsverfahren ein.