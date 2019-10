Hannover. Die mutmaßlichen Missstände in der Tierversuchsanstalt LPT in der Nähe von Hamburg sind am Mittwoch (13.30 Uhr) erneut Thema im Agrarausschuss des niedersächsischen Landtages. Heimlich aufgenommene Videos aus dem privaten Labor in Mienenbüttel (Landkreis Harburg) zeigen blutende Hunde und gefesselte Affen.

Die Organisation Soko Tierschutz hatte einen Aktivisten als Mitarbeiter eingeschleust. Die Staatsanwaltschaft Stade ermittelt. Die niedersächsische Grünen-Fraktion fordert die Schließung des umstrittenen Privatlabors sowie härtere Sanktionen bei Verstößen gegen das Tierschutzrecht. Auch dieser Antrag steht auf der Agenda.

Grundsätzliche Auskunft über Genehmigungsverfahren

Darüber hinaus soll ein Experte des Niedersächsisches Landesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) grundsätzlich Auskunft über die Genehmigungsverfahren geben. Im vergangenen Jahr erlaubte die Behörde 314 Tierversuche, davon etwa ein Drittel bei Privatlaboren und privaten Auftraggebern. Niedersachsen müsse Genehmigungen erteilen, wenn die Anträge dem Bundesgesetz entsprechen, erklärte das Laves. Das Land habe keine eigene Handhabe.

Nach dem Tierschutzgesetz dürfen Tierversuche nur erlaubt werden, wenn sie "unerlässlich" und "die zu erwartenden Schmerzen, Leiden oder Schäden der Tiere im Hinblick auf den Versuchszweck ethisch vertretbar" sind. Die Organisation Ärzte gegen Tierversuche kritisiert, dass die Behörden bereits Genehmigungen erteilen, wenn ein Antrag formal korrekt ausgefüllt wird. Eine Abwägung zwischen Tierleid und wissenschaftlichem Nutzen werde gar nicht vorgenommen, bemängelt sie. Die Ablehnungsquote liege zwischen 0,3 Prozent in Niedersachsen und 1,4 Prozent in Baden-Württemberg. Zudem seien die Verfahren nicht transparent.