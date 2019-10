Mann soll mit gefälschten Führerscheinen gehandelt haben

Hildesheim. Ein 43-jähriger Mann aus Hildesheim soll in mindestens sieben Fällen gefälschte Führerscheine verkauft haben. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung am Dienstag habe sich der Verdacht gegen den Mann erhärtet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Eine Verkehrskontrolle im Mai, bei der ein 33-Jähriger mit gefälschtem Führerschein erwischt worden war, hatte die Ermittlungen ins Rollen gebracht. Die Razzia brachte die Beamten jetzt auf die Spur von sechs weiteren Personen aus der Stadt und dem Landkreis Hildesheim, die dem 43-Jährigen für die Beschaffung gefälschter EU-Kartenführerscheine Geld gezahlt haben sollen. Dem 43-Jährigen wird Urkundenfälschung vorgeworfen, ihm drohen aber weitere Verfahren. In der Wohnung wurden zudem Drogen sowie verbotene Waffen beschlagnahmt.