Studentenwerke mahnen mehr Geld vom Land an

Osnabrück/Hannover/Göttingen. Angesichts deutlich gestiegener Kosten fordern die Studentenwerke in Niedersachsen mehr Geld vom Land. Die Finanzhilfe sei seit 2014 nicht mehr angehoben worden und solle nun für weitere drei Jahre festgeschrieben werden, hieß es in einer am Dienstag von der Arbeitsgemeinschaft Niedersächsischer Studentenwerke in Osnabrück und Hannover veröffentlichten Stellungnahme. Angekündigte Mittel für Sanierungen wolle das Land nicht zur Verfügung stellen. "Das bedeutet in der Konsequenz erhebliche Verschlechterungen für die Studierenden", kritisieren die Studentenwerke. Allein für Wohnheimsanierungen fehlen den Studentenwerken rund 155 Millionen Euro.

Die Anstalten fordern eine Erhöhung der Finanzhilfe für die Studentenwerke um 25 Prozent, eine anschließende automatische jährliche Erhöhung um drei Prozent und ein Sonderprogramm zur Sanierung der Wohnheime. Das habe Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) im Dezember 2017 im Landtag angekündigt.

Hintergrund der Forderungen sind gestiegene Kosten: Seit 2014 seien die Personalkosten tarifbedingt um bis zu 20 Prozent gestiegen und die Zahl der Studierenden um 19 Prozent. Auch die Baukosten sowie die Kosten für Waren und Energie seien deutlich in die Höhe gegangen. Gleichzeitig sei der Anteil der Finanzhilfe des Landes an der Gesamtfinanzierung der niedersächsischen Studentenwerke um 16 Prozent gesunken. Als Folge müssten die Studierenden einen immer größeren Anteil der Finanzierung tragen.

Die Semesterbeiträge der drei größten Studentenwerke des Landes in Ostniedersachsen, Hannover und Göttingen werden im nächsten Jahr zu den höchsten in Deutschland, hieß es. In der Folge suchten sich Abiturienten aus Niedersachsen Studienorte in anderen Bundesländern.