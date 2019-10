Wolfsburg ohne weitere Personalsorgen gegen Leipzig

Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg geht ohne weitere Personalsorgen in das DFB-Pokal-Duell mit RB Leipzig. "Es sieht sehr gut aus, die Jungs haben im Training einen sehr guten Eindruck gemacht", sagte VfL-Coach Oliver Glasner am Dienstag. Neben den Langzeitverletzten Koen Casteels, Admir Mehmedi, Daniel Ginczek und Xaver Schlager fehlt lediglich der gesperrte Kapitän Josuha Guilavogui. In der Liga trennten sich beide Teams vor zehn Tagen 1:1. "Für uns gilt es, an die gute zweite Halbzeit aus dem Spiel anzuknüpfen", sagte Glasner, der mit dem VfL als einziges Team in Deutschland noch ungeschlagen ist.