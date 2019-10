Bau von zweiter Bundeswehr-Korvette beginnt in Bremen

Bremen. Die Lürssen-Werft in Bremen hat am Dienstag mit dem Bau der zweiten von fünf Korvetten für die Bundeswehr begonnen. Auf dem Gelände der Werft an der Weser wurden die ersten Stahlteile für das 89 Meter lange Marineschiff geschnitten, wie ein Sprecher mitteilte. Dort wird seit Februar auch an der ersten Korvette gebaut - Korvetten sind kleine Kriegsschiffe.

Die fünf Korvetten vom Typ K130 sollen ab dem Jahr 2022 ausgeliefert werden. Einschließlich Bewaffnung hat der Marineauftrag ein Volumen von etwa 2,5 Milliarden Euro. Neben Lürssen sind die Werften German Naval Shipyards und Thyssenkrupp Marine Systems beteiligt.

Um schneller bauen zu können, werden zwei Schiffsvorderteile bei Lürssen in Bremen und drei bei German Naval Shipyards in Kiel gefertigt. Die fünf hinteren Schiffsteile werden auf der Lürssen-Werft in Wolgast (Mecklenburg-Vorpommern) geschweißt. Zusammengefügt werden die Teile dann bei Blohm+Voss in Hamburg, das ebenfalls zur Lürssen-Gruppe gehört.

Lürssen hat zuletzt auch die insolvente Elsflether Werft gekauft und damit deren Auftrag übernommen, das Marineschulschiff "Gorch Fock" zu sanieren.