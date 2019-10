Falschgold verkauft: Prozess gegen 21-Jährigen gestartet

Göttingen (dpa/lni) – Die Bundesbank kennt keinen vergleichbaren Fall: Am Dienstag hat in Göttingen ein Prozess um den Verkauf von Falschgold an eine Bank begonnen. Verantworten muss sich ein 21-Jähriger - er soll der Sparkasse Göttingen 2016 in zehn Fällen wertloses Metall als Massivgold verkauft haben. Dafür kassierte er 300 000 Euro. Dem Geldinstitut fiel nicht auf, dass es sich nur um vergoldete Barren und Münzen handelte. Erst später flog der Schwindel dann auf.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann gewerbsmäßigen Betrug vor. Die wertlosen Metallteile soll der Angeklagte im Internet gekauft haben. Mitangeklagt ist die Mutter des 21-Jährigen, sie erschien am Dienstag aber nicht vor Gericht. Gegen die Frau wurde ein Strafbefehl in Höhe von 2100 Euro verhängt. Die Mutter soll in einem Fall ebenfalls versucht haben, der Bank vergoldete Barren zu verkaufen - das Vorhaben scheiterte jedoch.