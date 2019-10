100.000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand im Kreis Vechta

Neuenkirchen-Vörden. Beim Brand eines Wohnhauses in Neuenkirchen im Kreis Vechta ist ein Schaden von 100 000 Euro entstanden. Verletzt wurde aber niemand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Haus stand leer. 90 Einsatzkräfte löschten das Feuer am Montagabend. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.