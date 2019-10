Tote Würgeschlange sorgt in der Nähe von Celle für Aufregung

Nienhagen. Eine tote Würgeschlange ohne Kopf hat in der Nähe von Celle für Aufregung gesorgt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte eine 32 Jahre Frau die etwa 1,10 Meter lange Albino-Python-Schlange am Montagabend in ihrer Garageneinfahrt in Nienhagen entdeckt. Sie alarmierte die Polizei. Die Beamten vermuten, dass ein anderes Tier der Würgeschlange den Kopf abgebissen hat. Der Besitzer des Tieres konnte bisher nicht ausfindig gemacht werden.