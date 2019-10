Religion und Halloween: Reformationstag wieder Feiertag

Hannover. Zum zweiten Mal ist der Reformationstag in diesem Jahr ein gesetzlicher Landesfeiertag in Niedersachsen und Bremen. Die evangelische Kirche sieht den Tag als Möglichkeit, auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die den großen Kirchen eher fern stehen. In diesem Jahr soll das Thema "Wahrheit" thematisiert werden.

Die niedersächsische Wirtschaft blickt auf die Kosten - der zusätzliche freie Tag mache die Arbeitsplätze in Niedersachsen wegen des Produktionsausfalles teurer, sagt ein Experte. Andere wiederum nutzen den Feiertag, um am Grusel-Fest Halloween am selben Tag Spaß zu haben: Die Zoos in Osnabrück und Hannover laden zu speziellen Führungen ein.