SPD gibt noch keine Empfehlung für OB-Stichwahl

Hannover. Nach der SPD-Schlappe bei der Oberbürgermeisterwahl in Hannover haben die Sozialdemokraten noch keine Empfehlung für einen Kandidaten bei der Stichwahl in zwei Wochen gegeben. Der Stadtverbands-Vorstand habe seine Entscheidung auf kommenden Montag vertagt, sagte ein SPD-Sprecher am Abend. Eine solche Empfehlung könnte großen Einfluss auf den zweiten Wahldurchgang am 10. November haben. Im ersten Wahlgang war Sozialdemokrat Marc Hansmann am Sonntag mit 23,5 Prozent der Stimmen gescheitert. Grünen-Kandidat Belit Onay und CDU-Bewerber Eckhard Scholz hatten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert und am Ende beide 32,2 Prozent erreicht.