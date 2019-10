Inselrat von Norderney will knappen Wohnraum retten

Norderney. Auf der ostfriesischen Insel Norderney soll eine neue Satzung dazu beitragen, den knappen bezahlbaren Wohnraum für Insulaner zu erhalten. Die Ratsmitglieder wollen dazu in der Sitzung am heutigen Montag ein strenges Regelwerk beschließen. Es soll verhindern, dass Wohnraum für gewerbliche oder berufliche Zwecke umgewandelt wird. Die Satzung sieht bei Verstößen Geldbußen bis zu 100 000 Euro vor. Im Kampf gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum hatte Lüneburg bereits im Juni als erste Stadt in Niedersachsen eine spezielle Satzung beschlossen. Damit soll die dauerhafte Umwandlung von Wohnungen in Ferienappartements verhindert werden.