Erfolgslos-Serie beendet: Braunschweig siegt in Großaspach

Großaspach. Eintracht Braunschweig hat in der 3. Fußball-Liga eine Durststrecke beendet. Nach fünf Spielen ohne Sieg gewannen die Niedersachsen mit 3:1 (2:1) bei der SG Sonnenhof Großaspach und verbesserten sich in der Tabelle dadurch wieder auf Platz drei. Die Eintracht spielte am Sonntag schlechter als bei einigen ihrer sieglosen Auftritte, traf diesmal allerdings durch Martin Kobylanski (26.), Nick Proschwitz (32.) und Mike Feigenspan (58.). Nach dem Anschlusstreffer durch Panagiotis Vlachodimos (36.) drohte das Spiel kurzzeitig wieder zu kippen.

Nach dem 13. Spieltag liegen zwischen dem Tabellenführer Hallescher FC und dem Tabellensechsten Hansa Rostock nur drei Punkte. Am nächsten Samstag spielt Braunschweig gegen den Fünften FC Ingolstadt.