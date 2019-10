Oberbürgermeisterwahl in Hannover reibungslos angelaufen

Hannover. In Hannover wird bis 18.00 Uhr ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Die Wahl sei reibungslos angelaufen, sagte ein Stadtsprecher am Sonntag. Dabei zeichnet sich ein Dreikampf zwischen den Kandidaten von SPD (Marc Hansmann), CDU (Eckhard Scholz) und Grünen (Belit Onay) ab. Rund 406 000 Einwohner, auch 16- und 17-Jährige, können sich zwischen zehn Kandidaten entscheiden. Es wird erwartet, dass der Gewinner erst nach einer Stichwahl in zwei Wochen feststeht. Der bisherige Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) war wegen seiner Verstrickung in die Rathausaffäre zurückgetreten. Die Staatsanwaltschaft hatte Anklage wegen schwerer Untreue erhoben.