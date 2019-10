55-Jähriger sticht in Bad Pyrmont auf Mann ein

Bad Pyrmont. Im Streit hat ein 55-Jähriger in Bad Pyrmont einen 52 Jahre alten Bekannten mit Stichen schwer verletzt. Gegen den Mann wird nun wegen versuchten Totschlags ermittelt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 55-Jährige soll das Opfer am frühen Sonntagmorgen mit zwei Stichen - vermutlich durch ein Messer - in die Brust verletzt haben.

Beide Männer seien betrunken gewesen. Polizisten fanden den Verletzten blutend und krampfend auf der Straße. Rettungskräfte brachten den Mann ins Krankenhaus. Zum Streit und zur Tat soll es vorher in der Wohnung des 52-Jährigen gekommen sein.

Der 55-Jährige wurde noch am Tatort vorläufig festgenommen. Er hatte Schnittverletzungen an der Hand und Platzwunden im Gesicht. Die beiden Männer hatten sich schon außerhalb der Wohnung gestritten und waren dabei auch körperlich aneinandergeraten.