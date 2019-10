Taylors Tipp für Hopp: "Härter als die anderen arbeiten"

Göttingen. Für Darts-Legende Phil Taylor hat der beste deutsche Profi Max Hopp alle Voraussetzungen für eine große Karriere. Seine künftigen Erfolge liegen komplett in dessen Hand, sagte der 16-malige Weltmeister aus England der Deutschen Presse-Agentur. "Max ist ein sehr guter Spieler, aber es gibt viele gute Spieler. Es liegt an Max, nun einfach härter als die anderen zu arbeiten", sagte "The Power" Taylor über Hopp.

Weltmeister Michael van Gerwen aus den Niederlanden hatte im Vorjahr über den "Maximiser" gesagt, dieser müsse mit seinem Talent schon weiter sein. "Ich rate ihm, sich nicht mit Dingen zu beschäftigen, die ihn vom eigentlich Wichtigen ablenken: dem Spiel. Er müsste mehr machen", hatte van Gerwen gesagt. Hopp befindet sich derzeit auf Rang 23 der Weltrangliste, die Heim-EM in Göttingen hat er trotzdem verpasst. "Max hat riesiges Potenzial, die großen Majors zu gewinnen", urteilte Taylor.