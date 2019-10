Hannover. Beim Aufbau der landesweiten Zentralstelle für Abschiebungen ist bisher weniger als ein Drittel der bis zum Jahresende geplanten 50 Experten eingestellt worden. Knapp vier Monate nach dem Start der als "Abschiebebehörde" kritisierten Einrichtung haben 16 Mitarbeiter die Arbeit dort aufgenommen, wie das Innenministerium mitteilte. Von einer Entlastung der Kommunen könne noch nicht gesprochen werden, sagte Städtetagssprecher Stefan Wittkop der Deutschen Presse-Agentur. "Das spiegelt auch den Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst wider."

Geplant ist nach bisherigen Angaben, dass bis zum Jahresende 50 Experten in der neuen Zentrale nahe dem Abschiebegefängnis und der Landesaufnahmebehörde am Flughafen Hannover Landkreise bei Fragen zur Abschiebung unterstützen. 50 weitere Posten sind in der Zentralstelle vorgesehen.

Der Städtetag hatte die Pläne zur Schaffung einer Zentralstelle zunächst kritisiert und vor einem Kompetenzgerangel mit den Kommunen gewarnt. In der jetzigen Form, wobei die Zentralstelle nur auf Anfragen der kommunalen Ausländerbehörden reagiert und keine Abschiebungen selbst durchführen soll, sieht der Städtetag aber kein Problem, meinte Wittkop.

Die Ausländerbehörden der Landkreise sollen über die Zentralstelle Hilfe bei Problemen mit Abschiebungen erhalten - etwa bei rechtlichen oder medizinischen Hürden. Grundsätzlich sei bei den Kommunen Beratungsbedarf vorhanden, teilte das Innenministerium mit. Seit dem Start im Juli habe es schon einen "intensiven Austausch" zwischen der Zentrale und Ausländerbehörden gegeben. Die Experten halfen vor allem, wenn es um die Rückführung von Asylsuchenden in den EU-Staat geht, in dem sie zuerst registriert wurden.

Als "Abschiebebehörde" prangerten vor wenigen Tagen knapp 40 Organisationen und Verbänden die Zentrale an, neben dem Flüchtlingsrat auch Caritas und Arbeiterwohlfahrt. Sie kritisieren, dass es vorrangig darum gehe, die Abschiebezahlen zu erhöhen. Die Möglichkeiten zur Teilhabe und die Bleibeperspektive für Geflüchtete hätten sich hingegen verschlechtert. Damit lasse die Landesregierung sich von rechten Stimmungen treiben. Das Innenministerium betonte, die Abschiebezentrale nehme hauptsächlich straffällig gewordene Flüchtlinge in den Blick.

Der Landesrechnungshof hatte 2018 festgestellt, dass die Abschiebequoten der einzelnen Kommunen sehr unterschiedlich ausfallen und eine zentrale Behörde angeregt. Das Innenministerium verschickte im vergangenen Jahr Briefe an 24 Kommunen, bei denen das Verhältnis der Anzahl eingeleiteter Abschiebungen zu der Anzahl geduldeter Flüchtlinge unter 20 Prozent lag. Es gab die Aufforderung, strikter vorzugehen.

Bis einschließlich August sind dieses Jahr 745 Menschen aus Niedersachsen abgeschoben worden, davon 292 im Rahmen des Dublin-Abkommens in das EU-Land, das sie auf ihrer Flucht als erstes erreichten. Im gesamten Jahr 2018 gab es 1445 Abschiebungen.