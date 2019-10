Proteste in Lingen gegen AKW und Brennelementefabrik

Lingen. Mit der Forderung nach einer Schließung der Brennelementefabrik und des Atomkraftwerks in Lingen wollen sich heute (12.00 Uhr) bis zu 700 Atomkraftgegner in Lingen zu einer Demonstration versammeln. Sonderbusse sollen Demonstranten aus dem Wendland und aus Aachen in die Emsstadt bringen. Auch aus Belgien erwartet das Aktionsbündnis Teilnehmer. Die Brennelementefabrik beliefere auch die umstrittenen belgischen Atommeiler Doel und Tihange, sagte der Sprecher des Bündnisses, Matthias Eickhoff. Insgesamt rufen mehr als 30 Organisationen zu dem Protestzug auf, darunter die Ärzteorganisation IPPNW, Robin Wood und der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz.