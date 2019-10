Oldenburger Basketballer lösen Vertrag mit Isemann auf

Oldenburg. Basketball-Bundesligist EWE Baskets Oldenburg hat den Vertrag mit Center Till Isemann aufgelöst. Die Trennung sei in "beiderseitigem Einvernehmen" erfolgt, teilten die Niedersachsen am Freitag mit. Isemann habe die sportliche Leitung um Auflösung seines laufenden Vertrags gebeten. "Till war nicht zufrieden mit seiner Rolle hinter den etablierten Spielern wie Rasid Mahalbasic, Justin Sears und Nathan Boothe. Er wollte mehr Spielanteile, die er aber in dem Maße hier nicht kriegen kann", sagte Trainer Mladen Drijencic. Isemann bestritt neun Bundesligaspiele für die Baskets.