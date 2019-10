Am Tag nach dem Aus: Van Gerwen weiter in Göttingen

Göttingen. "The Green Machine" war am Tag nach dem höchst überraschenden EM-Aus immerhin noch in zivil dabei: Die Nummer eins der Darts-Weltrangliste, Michael van Gerwen, kommentierte in Jeans, Polo-Shirt und Pulloverjacke für den Sender ITV die weiteren Erstrundenpartien in Göttingen. "Wenn er in Form ist, ist er der beste Spieler der Welt", lobte ihn sein Landsmann Vincent van der Voort, der mit 6:1 gegen den Österreicher Mensur Suljovic gewonnen hatte.

Die Stimmung im Feld der Profis sei eine andere, wenn van Gerwen bei einem Turnier nicht mehr dabei sei, betonte van der Voort. Der 30-Jährige war am Tag nach dem 5:6 gegen Ricky Evans schon wieder bestens gelaunt und drehte eigenhändig an einer Kamera, die van der Voort beim Siegerinterview filmte. Van Gerwen wollte nach der Nachmittagssession aus Göttingen abreisen.