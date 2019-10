Sommerlicher Schneemann soll durch Hannover wandern

Hannover. Ein Schneemann aus Steinen soll künftig durch Hannover wandern und alle zwei bis drei Jahre seinen Standort wechseln. Er trägt keinen Besen, sondern ein Palmwedel und soll damit auf den Klimawandel hinweisen. Das teilte die niedersächsische Landeshauptstadt am Freitag mit.

Die Skulptur "Bonhomme" von documenta-14-Teilnehmer Daniel Knorr wurde vor zwei Jahren anlässlich der Ausstellung "Made in Germany III" aufgestellt. Das Werk sei bei den Besuchern der benachbarten Kestner Gesellschaft sehr beliebt, betonte die Stadt. Zudem vernetze der "Bonhomme" Hannover mit Orten auf der ganzen Welt. Weitere Schneemann-Skulpturen des 51-jährigen Knorr stehen oder standen am Strand in Florida sowie in Museen in Budapest und Basel.

40 000 Euro kostet der Ankauf, den Großteil trägt die Stadt, 5000 Euro sollen eingeworben werden. Noch etwa ein Jahr lang soll der Schneemann auf dem Goseriedeplatz stehen bleiben, dann geht es auf Wanderschaft.