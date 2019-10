Grüner Belit Onay will Verkehrswende in Hannover

Hannover. Eigentlich hätte Belit Onay eine Frau werden sollen, zumindest aus Sicht vieler Grünen-Politiker, die in Hannover lieber ein weibliches Gesicht in die OB-Wahl geschickt hätten. Am Ende aber wurde der 38-jährige Landtagsabgeordnete als der Kandidat mit den besten Siegesaussichten ausgemacht.

Der Jurist sitzt seit 2013 im Landtag und war davor Mitglied der Ratsfraktion der Grünen in Hannover. Onay wurde in Goslar als Sohn türkischer Zuwanderer geboren, seit dem Studium lebt er in Hannover, der verheiratete Familienvater hat ein Kind. Dass Migranten mitreden und mitgestalten, ist ihm ein Anliegen.

Onays wichtigste Themen sind die Vielfalt und der Zusammenhalt einer bunten Stadtgesellschaft. "Ich will eine blühende Stadt Hannover", sagte Onay. "Vielfalt ist die Stärke unserer Stadtgesellschaft."

Außerdem kämpft Onay für eine Verkehrswende. Weniger Auto, mehr Fahrrad für bessere Luft in der Stadt ist eines seiner Anliegen, auf einem Wahlplakat steht er mit dem Rad vor einer autofreien Innenstadtschnellstraße. Wohnen soll kein Luxus, sondern bezahlbar sein, fordert der Abgeordnete. Sozial, sicher und modern möchte er die Landeshauptstadt machen.