Landtag macht sich für Ausbau von Pferdetourismus stark

Hannover. Mit dem Ausbau des Pferdetourismus in Niedersachsen beschäftigt sich der Landtag in Hannover heute zum Abschluss seiner dreitägigen Sitzung. SPD und CDU wollen den Pferdetourismus stärker in die Tourismusstrategie des Landes integrieren. Der klassische Pferdeurlaub soll zudem mit anderen Urlaubsangeboten verbunden werden, um so auch Angebote für nichtreitende Mitreisende anbieten zu können, regen die Politiker an. Weitere Themen der Abgeordneten sind die rechtsextremistische Gefährdungslage insbesondere nach dem Anschlag von Halle sowie Kontrollen von Tierversuchslaboren. Missstände in einem Labor südlich von Hamburg hatten zuletzt für Schlagzeilen gesorgt.