Nationaltrainer Joachim Löw hilft bei Autoproduktion aus

Wolfsburg. Joachim Löw (59) hat sich als Autoschrauber versucht. Der Fußball-Bundestrainer machte bei einem Termin des DFB-Sponsors VW am Donnerstag in Wolfsburg eine ganz gute Figur. Zweimal ließ Löw aber eine Schraube fallen und übergab die Verantwortung wieder an die Experten in der Golf-Produktion. Bei einem Werksrundgang erinnerte sich Löw an sein erstes Auto - einen VW Käfer. Danach sei er viele Jahre Golf gefahren, berichtete Löw. Später sei ihm ein Golf mal direkt vor der Haustür gestohlen worden.