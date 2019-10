Mutmaßlicher Vogelfänger von Melle gefasst

Melle. Die Polizei hat in Melle (Landkreis Osnabrück) einen Mann gefasst, der mit illegal aufgestellten Netzen Vögel gefangen hat. Der 37-Jährige habe nicht gewusst, dass das Fangen und Halten von wilden Vögeln verboten sei, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Er habe sein Hobby, das er aus seinem Heimatland kenne, auch in Deutschland betreiben wollen. Aus welchem Land der Mann komme, wollte die Polizei nicht sagen.

Anwohnern waren die Tiere in einer Voliere auf dem Balkon des 37-Jährigen aufgefallen. Beim Eintreffen der Polizei waren die Vögel allerdings schon verschwunden. Ein Bekannter hatte den Mann kurz vorher auf das Verbot aufmerksam gemacht. Daraufhin ließ der 37-Jährige die Tiere frei. Gegen ihn wird wegen des Verstoßes gegen das Tier- und Naturschutzgesetz ermittelt.

In der Nähe des Flugplatzes in Melle hatten Passanten am Wochenende mehrere sogenannte Japannetze entdeckt. Diese Netze sind für Vögel fast unsichtbar. Die Tiere können sich in den dünnen Kunststofffäden selbst erdrosseln.