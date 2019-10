Falsche Polizisten scheitern am Sohn des Opfers

Hessisch Oldendorf. Dank des Eingreifens seines Sohnes ist ein Rentner im Kreis Hameln-Pyrmont davor bewahrt worden, auf die Betrugsmasche von falschen Polizisten hereinzufallen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der ältere Herr aus Hessisch Oldendorf nach einem solchen betrügerischen Anruf bereits bei der Bank und hatte Geld abgehoben. Er vertraute sich aber seinem Sohn an, und der verhinderte, dass sein Vater um sein Erspartes betrogen wurde.

Schon seit Längerem warnt die Polizei vor Anrufen so genannter falscher Polizisten, die es mit ihrer Betrugsmasche vor allem auf ältere Menschen abgesehen haben. In diesem Fall hatten sich die Betrüger eine neue Masche ausgedacht. Sie erzählten dem Rentner, dass er mit der Abhebung des Geldes helfen könnte, einen betrügerischen Bankmitarbeiter zu entlarven, so die Polizei. Echte Ermittler würden Bürger niemals um Geld bitten, betonte eine Polizeisprecherin. Allein am Mittwoch hatten sich drei Bürger aus Hessisch Oldendorf nach entsprechenden Betrugsanrufen an die Polizei gewandt.